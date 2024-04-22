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Çatışmanın ortasında kaldı, oğlunun yanında vuruldu

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Eyüpsultan'da, 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner isimli genç kadın, kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan çatışmanın ortasında kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Çatışmanın ortasında kaldı, oğlunun yanında vuruldu

Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybederken, 10 kişi yakalandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da, 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner isimli genç kadın 3 yaşındaki oğlunun yanında kız kaçırma meselesin nedeniyle çıkan çatışmanın ortasında kalarak yaralandı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay 20 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.U. isimli kadın "Azat" takma adı kullanan G.E. isimli şahıs tarafından kaçırıldı. Yakınları, kadının kaçırıldığı adrese gitti. Bu sırada şüpheli şahsın silah ile ateş açınca karşı taraf da silahlarını çekti. Sokakta çatışma çıkarken kavganın ortasında kalan Ada Nur Uzuner (19), kurşunların hedefi oldu. Öte yandan Ada Nur Uzuner'in, 3 yaşındaki oğluyla birlikte eniştesi Mert S.'nin otomobilinde bulunduğu, bu sırada yolda arkadaşlarıyla karşılaşan Mert S.'nin kaçırılan kadın için olay yerine gittikleri öne sürüldü. Oğlunun yanında kurşunların hedefi olan kadının olay yerinde yaralandığı, hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

10 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çatışmaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında; ikamet içerisinden ateş eden G.E. isimli şüpheli şahıs operasyonla yakalanırken, olaya karıştığı belirlenen H.U., H.Ç., H.Ö., K.Ç., S.K., S.F., M.S. isimli şahıslar ve Z.U., S.Ç. isimli kadınlar gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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