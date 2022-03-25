- Çatışan düşen kar üç aracı kullanılamaz hale getirdi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısından düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri bina önünde park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

Gece saatlerinde ilçenin Saray Mahallesinde meydana gelen olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşamazken, bina önünde bulunan 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan olay sonrası olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler kar altında birilerinin kalmış olma ihtimaline karşı kontrol gerçekleştirdi. AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerinin de görev aldığı arama faaliyetinde kar altında kalan kimsenin olmadığı tespit edildi. Çatılardan düşen karlar sebebiyle kapanan sokak ise daha sonra ekipler tarafından açıldı. İlçede özellikle son günlerde çatıdan düşen karlar nedeniyle sık sık yaşanmaya başlayan kazalar ise ilçe sakinlerini tedirgin ediyor.

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan Saray Mahallesi Muhtarı İrfan Urut, "İki gündür çatılarda biriken karlar için belediye tarafından anonslar geçiliyor. Maalesef ki bina sahipleri ve insanlar bu konuda çok duyarsız. Bu dikkatsizlikten dolayı maalesef ki bu akşam gördüğünüz üzere araçlar pert oldu. Bina sahipleri bu çatı sorununa bir çare bulması gerekiyor" dedi.

AKUT Derneği Bitlis Temsilcisi Fevzi Epözdemir ise, "AFAD'dan gelen ihbar üzerine AKUT ekibi olarak bizlerde buraya geldik. Vatandaşların hayati tehlikesinin söz konusu olduğunu ve arabaların pert olduğu ihbarını aldık. Bölgeye intikal ettikten sonra ilk önce burada bulunan vatandaşları tahliye edip güvenliğini emniyet ile birlikte sağladık. Bu aralar çatılqrda biriken kardan dolayı ve havaların yumuşamasından dolayı böyle vakalarla sıklıkla karşılaştık. Görgü tanıklarıyla konuştuk. Karın altında insan varmı yok mu diye. Ciddi kar kütleleri var, bir görgü tanığının vermiş olduğu ifade bir kişinin olduğuydu. Muhtemelen öyle birşey yoktur ama biz her ihtimale karşı gereken çalışmaları gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.