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Çatıdan Kaçan Katil Zanlısı Bursa'da Yakalandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, cinayet suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan Orçun Ü., polis ekiplerinin takibinden kaçamayarak çatıda yakalandı. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından çatıdan çatıya atlayan zanlı, ekipler tarafından kıskıvrak tutuldu.

Katil zanlısı ekipleri peşine taktı, çatıda nefes kesen operasyonla yakalandı

Tavşan gibi bir o çatıya bir bu çatıya atladı, ekiplerden kaçamadı

- Cinayet suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı çatıda yakalandı

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çeşitli suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli ekipleri görünce aracıyla kaçmaya başladı. Yanında bulundurduğu silahı ekiplerden kaçarken yola atan şüpheli yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından evinin çatısına çıktı. Tavşan gibi çatıdan çatıya atlayan şüpheli, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince çatıda yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Demetevler Mahallesi üzerinde seyir halinde olan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan Orçun Ü.'nün aracını takibe aldı. 'Dur' ikazlarına uymayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından şüpheli Orçun Ü., sokakta aracını bırakarak eve girdi. Kapıyı kapatarak ekiplerden kaçmaya çalışan şüpheli çatıya çıktı.

Çatıdan çatıya kovalamaca başladı

Aracını sokak ortasında bırakarak çatıya çıkan Orçun Ü.'yü gören ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Çatıya çıkan şüpheli, 'Teslim Ol' çağrılarına aldırış etmedi. Sokağın dört bir yanını kapatan ekipler, bir süre sonra çatıya çıktı. Çatıdan çatıya atlayarak ekiplerden kaçmaya çalışan Orçun Ü., bir süre sonra Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan şüpheli Orçun Ü.'nün 'Kasten adam öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kumar oynatmak', 'Kumar oynatmaya yer temin etmek', 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak', 'Ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçlarından 12 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi.

Çatıdan Kaçan Katil Zanlısı Bursa'da Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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