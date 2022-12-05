Çatıdan düşen su tesisatçısı ağır yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çatıdaki sıcak su şebekesinde oluşan arızayı tamir etmek isteyen tesisatçı, apartmanın merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısındaki sıcak su temini için kullanılan güneş enerji sisteminde oluşan arızayı tamir etmek için çatıya çıkan Lokman A. (47) adlı su tesisatçısı, çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü.

Tesisatçının, binanın merdiven boşluğundaki beton zemine düştüğünü gören çevre sakinleri, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların da yardımı ile düştüğü yerden ağır yaralı olarak alınan Lokman A. ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY