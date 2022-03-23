Çatıdan düşen kar kütlesinin altında can verdi

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tatvan Hizan Durağı mevkiinde bulunan evinden dışarı çıkan 79 yaşındaki Rıfat Gökçe, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı. Vatandaşların yardımıyla ekiplerin karın altından çıkardığı yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bitlis'teki yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çatılarda biriken karlardan dolayı tehlike arz ediyor. Çatıdan düşen karlar yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşarken yetkililer ve bina sahipleri bu konuda hiçbir önlem almaması dikkat çekiyor. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa