Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yeri inşaatında çalışan işçi, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yeri inşaatında çalışan işçi, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Turgutlu ilçesinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Kısımda yapılan bir iş yeri inşaatının çatısında çalıştığı bildirilen, evli ve iki çocuk babası Ahmet Atılgan (56), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Atılgan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İnşaatta çalışan işçi arkadaşları ve haber verilen aile yakınları, Ahmet Atılgan'ın ölüm haberi üzerine gözyaşları döktü.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Atılgan Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title