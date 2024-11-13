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Çatıdan Düşen İşçi 12 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Çatıdan Düşen İşçi 12 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti
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Kırşehir'de elektrik tamiratı yaparken çatıdan düşen 36 yaşındaki işçi, hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kırşehir'de tamirat yaptığı sırada çatıdan düşen işçi, hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 1 Kasım'da Organize Sanayi Bölgesi civarında bir mandırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandıranın çatısında elektrik tamiratı yapan Serkan Taşkıran (36), dengesini kaybederek çatıdan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşkıran, yapılan cerrahi müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Taşkıran, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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