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Çatıdan düşen genç ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çatıdan düşen genç ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanının çatısından düşen genç ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanının çatısından düşen genç ağır yaralandı. Düştüğü an ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerindeki bir ikamette yaşayan Emre S. (30), oturduğu apartmanın çatısından düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Emre S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın kaza sonucu mu, yoksa intihara teşebbüs mü olduğu yönünde belirlenmesi için polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Emre S.'nin apartmanda yöneticilik yaptığı ayrıca kuaförlük mesleğiyle uğraştığı öğrenildi.

Öte yandan düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ

Çatıdan düşen genç ağır yaralandı

Çatıdan düşen genç ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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