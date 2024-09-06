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Çatıdan çatıya atlayan şüpheliyi polis karşıladı

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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 13 yıl hapis cezası olan hırsızlık hükümlüsünü çatıdan çatıya atlayarak yakaladı.

Çatıdan çatıya atlayan şüpheliyi polis karşıladı

13 yıl hapis cezası olan hırsızlık hükümlüsü operasyonla yakalandı

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri Evden hırsızlık suçlarından 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Eve giren ekipler, şüpheliyi çatıdan çatıya atlarken yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 4 ayrı dosyadan, 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İsmet E.'yi yakalamak için takip başlattı. Kameralardan şüpheliye ulaşan ekipler, İsmet E.'nin eve geldiğini tespit etti. Polis ekiplerinin kapıda olduğunu gören şüpheliyi evin çatısından kaçmaya başladı. Savcılık kararıyla eve giren ekipler, İsmet E.'yi komşusunun çatısında yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık 3-sayfa Güncel Bursa Polis

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