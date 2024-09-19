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Çatıdaki Tamirci Kalp Krizi Geçirdi, Ekipler Seferber Oldu

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Sivas'ta 54 yaşındaki bir adam, tamir için çıktığı çatıda kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Sağlık ekipleri ve itfaiye, dakikalarca müdahalede bulunarak adamı hastaneye kaldırdı; sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Çatıda kalp krizi geçirdi, ekipler seferber oldu

Yangın merdiveni üzerinde dahi kalp masajı durmadı

SİVAS - Sivas'ta tamir için çatıya çıkan 54 yaşındaki adam kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Dakikalarca kalp masajı yapılan adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Sularbaşı Mahallesi 12-4 sokaktaki bir apartmanın çatısında meydana geldi. Tamir için çatıya çıktığı öğrenilen 54 yaşındaki N.Y., kalp krizi geçirerek biranda yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Bazı vatandaşların olayı cep telefonuyla kayda alması ve izlemesi dikkat çekti. İtfaiye merdiveninin uzatılmasıyla N.Y., aşağı indirildi. N.Y. aşağı indirildiği sırada itfaiye ekibince kalp masajı bir süre devam etti. Ambulansa konulan N.Y., hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan N.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çatıdaki Tamirci Kalp Krizi Geçirdi, Ekipler Seferber Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa

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