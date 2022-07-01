Son Dakika | Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika habere göre Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu Kocaeli'de 8 katlı binanın çatısında yapılan tadilat yangına sebep oldu.

Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de 8 katlı binanın çatısında yapılan tadilat yangına sebep oldu. Bina sakinleri telaşlı gözlerle yangını izlerken, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü.

Yangın, Yahya Kaptan Mahallesi Eski Orman Sokakta bulunan 8 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairenin çatısında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Durumu gören işçiler hemen bina sakinlerine ve 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti. Daha sonra ekipler, yangına söndürmeye çalıştı. Bina sakinleri ise yangını telaşlı gözlerle izledi. Uzun uğraşlar neticesinde yangın söndürülerek soğutma çalışmalarına devam edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title