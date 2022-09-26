Çatıda yakalanan hırsızlık şüphelisinden şaşırtan savunma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda; apartmanın çatısında polis ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisinin savunması şaşırttı. Hırsızlık aletleriyle yakalanan sabıkalı zanlı, "Çatıya uyumak için çıkmıştım" dedi.

Olay, Hamidiye Mahallesi Sevinç sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın daire kapılarını zorlayan Ahmet Ç.(45), başarılı olamayınca çatıya çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinden bıçak, el feneri, tornavida ve hırsızlık için kullanılacağı düşünülen çeşitli el aletleri ele geçirildi.

Apartman sakinlerinin neden çıktın sorusu şüpheli Ahmet Ç., "Sadece uyumak için girmiştim. Sesinizi duyunca kalkmak zorunda kaldım. Derdimi anlatamıyorum. Uyumak için çıktım, Allah biliyor." diye savunma yaptı.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA