Çatıda süs bitkileri yandı, çıkan dumanlar paniğe sebep oldu 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatısında bulunan süs bitkileri yandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatısında bulunan süs bitkileri yandı. Çıkan dumanlar ise bölgede paniğe sebep oldu. Yangın, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1137. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar çatıdan dumanlar yükseldiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri müdahale etmek üzere çatıya çıktı. Çatıda yapılan ilk müdahalede dumanın sebebinin süs bitkileri olduğu tespit edildi. Kısa sürede biten söndürme işleminin ardından ekipler adresten ayrıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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