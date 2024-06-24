Çatıda ipe dolanan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
Kırklareli'nde çatının kenarında ipte asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı. Kuş doğal ortamına salındı.
Çatıda ipe dolanan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde çatının kenarında ipte asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin çatısında kuşun ipe takıldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ipe dolanan ebabil kuşunu kurtardı.
Daha sonra kuş doğal ortamına salındı.