Çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Hendek ilçesi Akpınar Mahallesi 4065 No'lu Sokak üzerinde S.Ç.'ye ait evde çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çatıda çıkan yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince, yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Sakarya İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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