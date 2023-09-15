Çatıda çalışan işçilerin seyir zevkine ne alevler ne de duman son verebildi

- Çatıda çalışan işçilerin seyir zevkine ne alevler ne de duman son verebildi Hatay'da enkaz alanında meydana gelen yangını, çevrede bulunan bir binanın çatısında çalışan işçiler film gibi izledi.