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Çatıda asılı kalan kargaya itfaiyeden yardım eli

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çatıda asılı kalan kargaya itfaiyeden yardım eli

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir binanın çatısında asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir binanın çatısında asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı.

Beypazarı ilçesinde üç katlı bir binanın çatısında karga asılı kaldı. Bölgeye ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kargayı asılı kaldığı yerden merdiven yardımıyla kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu esnasında ise çok sayıda karganın da sürekli olay yerinde uçtuğu görüldü. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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