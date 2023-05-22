Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çatı yangını panik oluşturdu

Çatı yangını panik oluşturdu

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın panik oluşturdu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın panik oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi, 1095. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında küçük çaplı yangın meydana geldi. Dumanların yükselmesi vatandaşlarda panik oluştururken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla yaptığı müdahale sonrası durum kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli Seçim Sonuçları
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye Gebze 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title