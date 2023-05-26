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Çatı yangını büyümeden söndürüldü

Çatı yangını büyümeden söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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