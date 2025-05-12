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Çatı Tadilatı Yapan İşçinin İpli Güvenlik Önlemi Kameraya Yansıdı

Çatı Tadilatı Yapan İşçinin İpli Güvenlik Önlemi Kameraya Yansıdı
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir işçi, çatı tadilatı yaparken beline bağladığı ip ile güvenlik önlemi aldı. Düşme tehlikesine rağmen işine devam eden işçinin o anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Çatı tadilatı yapan işçi beline ip bağlayarak güvenlik önlemi aldı

Yürekleri ağza getiren işçinin ipli önlemi kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir binanın çatısında tadilat yapan şahısların güvenlik önlemi pes dedirtti. Beline ip bağlayarak sarkan adam düşme tehlikesine aldırmadan işine devam ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın çatısına tadilat yapmak için çıkan adam, başka birinin tuttuğu ve beline bağladığı iple güvenlik önlemi aldı. Çatıdan düşme tehlikesine aldırmadan işine devam eden şahsın o anları ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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