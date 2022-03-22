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Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Antalya'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Alanya ilçesi Kestel Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı binanın çatı katında başlayan yangında bir daire alevlere teslim oldu. Ev sahibi M.D, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmek istese de etkili olamadı. M.D'nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Antalya, Alanya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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