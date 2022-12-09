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Çatı katında asılı halde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Çatı katında asılı halde ölü bulundu

Samsun'da çatı katında iple asılı halde bulunan 34 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Samsun'da çatı katında iple asılı halde bulunan 34 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Dinçtaş (34) evlerinin çatı katında yakınları tarafından iple asılı halde bulundu. Komşuların yardımıyla ip kesilerek indirildi, 112'den yardım istendi. Eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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