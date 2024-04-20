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Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi'nde Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

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Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi'nde yoğun yağış sonrası dere kenarında mahsur kalan 5 kişi itfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anlarına ilişkin görüntüler İstanbul İtfaiyesi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi'nde yoğun yağış sonrası dere kenarında mahsur kalan 5 kişi itfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi'nde yoğun yağış sonrası dere kenarında 5 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anlarına ilişkin görüntüleri İstanbul İtfaiyesi sosyal medya hesabından paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Karacaköy Binkılıç İstanbul İtfaiye Doğal Afet Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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