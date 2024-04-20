Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi'nde Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi'nde yoğun yağış sonrası dere kenarında mahsur kalan 5 kişi itfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anlarına ilişkin görüntüler İstanbul İtfaiyesi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi'nde yoğun yağış sonrası dere kenarında mahsur kalan 5 kişi itfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi'nde yoğun yağış sonrası dere kenarında 5 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anlarına ilişkin görüntüleri İstanbul İtfaiyesi sosyal medya hesabından paylaştı. - İSTANBUL