Çatalca'da televizyon hırsızlığı kamerada... LCD ekran televizyonu kucaklayarak böyle götürdüler

İSTANBUL - İstanbul Çatalca'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bir eve girip LCD ekran televizyonu çalan 3 şahıs yakalandı. Hırsızların televizyonu alıp götürdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 17 Eylül 2023 tarihinde Çatalca Kaleiçi Mahallesinde "Evden Hırsızlık" suçunun gerçekleştiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın ziynet eşyaları ile birlikte bir adet LCD televizyon çaldıkları, evin kapsının ve camının zorlandığı, toplam zararın ise 37 bin TL olduğu belirlendi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde 3 şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, E.B., F.C., S.D. isimli şahıslar Kaleiçi Mahallesi'nde yakalandı. E.B. ve F.C. isimli şüpheli şahısların çaldıkları televizyon ile birlikte olay yerinden ayrıldıkları, daha sonra televizyonu S.A. isimli şahsa sattıkları belirlendi. S.A. isimli şahıs ise Ferhatpaşa Mahallesi'nde çalıntı televizyon ile birlikte yakalandı. S.A. suç eşyasını satın alma suçundan adli makamlarca serbest bırakılırken, E.B., F.C. ve S.D. isimli şahıslar "Evden Hırsızlık" "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından 18 Ekim 2023 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan Hırsızların televizyonu alıp götürdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.