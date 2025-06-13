Çatalca'da Takla Atan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

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İstanbul Çatalca'da kontrolden çıkan panelvan araç, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada 41 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Çatalca'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü

İSTANBUL - Çatalca'da kontrolden çıkan panelvan araç, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada, araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 17: 00 sıralarında Çatalca Kestanelik Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin A., kontrolünde bulunan 34 UV 9357 plakalı seyir halindeki panelvan araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç daha sonra takla atarak otluk alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Takla atan aracın altında sıkışan 41 yaşındaki sürücü Sezgin A., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, yol kaza yapan aracın kaldırılması ile trafiğe tekrar açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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