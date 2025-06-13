Çatalca'da Takla Atan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Çatalca'da kontrolden çıkan panelvan aracın bariyerlere çarparak takla attığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çatalca Kestanelik Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin A. kontrolünde bulunan 34 UV 9357 plakalı seyir halindeki panelvan araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç daha sonra takla atarak otluk alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Takla atan aracın altında sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan çıkarılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, yol kaza yapan aracın kaldırılması ile trafiğe tekrar açıldı. - İSTANBUL