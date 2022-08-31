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Son dakika haber... Çatalca'da şampuan imalathanesinde yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberine göre Çatalca'da şampuan imalathanesinde yangın paniği Çatalca'da bulunan bir şampuan imalathanesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çatalca'da şampuan imalathanesinde yangın paniği

İSTANBUL - Çatalca'da bulunan bir şampuan imalathanesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovayenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şampuan imalathanesinin ikinci katında, henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve alevler bütün fabrikayı sardı. Yangını gören fabrika çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - 3. Sayfa

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