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Çatalca'da karısı ile tartışan adam önce karısını ardından kendisini vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Çatalca'da karısı ile tartışan adam önce karısını ardından kendisini vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Çatalca'da bir kişi tartıştığı karısını başından silahla vurduktan sonra kendisini de vurdu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken adam ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 09: 00 sıralarında Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık olan karı koca sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle eş Asya C. evi terk etmek istedi. Bu sırada silahını Alan Bahattin C., önce karısını başından vurdu ardından kendisini vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asya C. olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin C. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Bahattin C.'nin yoğum bakımda olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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