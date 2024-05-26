Çatalca'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL - Çatalca'da iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İnceğiz Mahallesi Hanice Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen B.U. kontrolündeki 34 KLY 853 plakalı otomobil ile Mehmet Mahsun Şenol idaresindeki 34 CND 820 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan B.U. ile diğer 2 kişi yaralanırken sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Mahsun Şenol ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarılamayarak kaybetti. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri olay yerinde ise konu ile ilgili çalışma yaptı.