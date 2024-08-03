Çatalca'da çıkan anız yangını prefabrik eve sıçradı

İSTANBUL - Çatalca'da bulunan bir tarlada çıkan anız yangını çevrede bulunan bir prefabrik eve sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürülürken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Çatalca İzzettin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş alanda bulunan tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Anızların yandığı tarlada yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak tarlanın bitişiğinde bulunan ahşap eve sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alınarak bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası prefabrik evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor.