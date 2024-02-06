Çatalca'da Araç Şarampole Uçtu: 2 Ölü, 3 Yaralı

Çatalca'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan aynı aileden iki kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.

Kaza, 09.00 sıralarında Çatalca İnceğiz Mahallesi, Hanice Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 ZAB 79 plakalı otomobil sürücüsü Kubilay Uyanık'ın kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Ardından takla atan araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinde bulunan Seda Uyanık, Çağla Uyanık, Kubilay Uyanık, Turan Uyanık ve eşi Nedret Uyanık itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, araçta bulunan Turan Uyanık ve eşi Nedret Uyanık'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybeden çift jandarma ekiplerinin incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - İSTANBUL