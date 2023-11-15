Çatalca'da Alacak Verecek Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

Çatalca'da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı nakliyeciye silahla ateş ederek yaraladı. Şüpheli, polis tarafından yakalandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇATALCA'da, B.Ş. isimli kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartışığı kişiyi silahla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından kaçan B.Ş., polis ekipleri tarafında yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Kasım Çarşamba günü Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; nakliye işiyle uğraştığı öğrenilen bir kişi ile eşyalarını taşıdığı B.Ş. isimli kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ş., yanında bulunan silahı ile nakliyeciye ateş etti. Nakliyeci yaralanırken B.Ş., olay yerinden kaçtı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, yapılan inceleme sonucunda şüpheli B.Ş., polis ekipleri tarafından aynı gün içerisinde Kaleiçi Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından olayda kullanılan tabancayı boş araziye attığı öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri, tabancayı şarjörü dolu halde boş bir arazide gizlenmiş halde buldu. Karakoldaki ifadesinin ardından şüpheli B.Ş., adliyeye sevk edildi. B.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.