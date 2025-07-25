Çatalca'da 60 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve S.W.M. isimli yabancı uyruklu bir şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Çatalca ilçesinde bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirdik" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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