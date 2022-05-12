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Çatak'ta trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çatak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Çatak ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ÇATAK, VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Van-Çatak karayolu Kanisipi Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Haluk B. yönetimindeki Çatak Belediyesi'ne ait kamyonet, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. YAralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da hastaneye gelerek doktorlardan bilgi alıp, yaralıyı ziyaret etti. Haluk B. hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Van SBÜ Bölge Hastanesi'ne sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kamyonet, Çatak, Kaza, Van, 3. Sayfa, Haberler

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