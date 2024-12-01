Çatak'ta Bir Evde Yangın Çıktı: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Van'ın Çatak ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alacayar Mahallesi Tellikaya mezrasında ikamet eden Abdulgaffur Budak'a ait evde meydana geldi. Soba bacasından çıktığı tespit edilen yangın ihbarını alan Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev ve evdeki malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - VAN