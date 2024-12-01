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Çatak'ta Bir Evde Yangın Çıktı: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Çatak'ta Bir Evde Yangın Çıktı: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Van'ın Çatak ilçesinde Abdulgaffur Budak'a ait evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının soba bacasından çıktığı belirlendi, ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Çatak ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alacayar Mahallesi Tellikaya mezrasında ikamet eden Abdulgaffur Budak'a ait evde meydana geldi. Soba bacasından çıktığı tespit edilen yangın ihbarını alan Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev ve evdeki malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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