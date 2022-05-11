"'Casusluk' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi cezası talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, yargılandığı davadan tahliye edildi."
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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"'Casusluk' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi cezası talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, yargılandığı davadan tahliye edildi.
"'Casusluk' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi cezası talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, yargılandığı davadan tahliye edildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa