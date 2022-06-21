Çarşı ve Mahalle bekçileri uyuşturucuya geçit vermiyor Çarşı ve Mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde yakaladı. Çarşı ve Mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde yakaladı. Gaziantep'in Mevlana Mahallesinde Çarşı ve Mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri M.N.S isimli bir şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. Bekçiler şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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