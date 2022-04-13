Çarşı ve mahalle bekçileri gece uygulamalarını sürdürüyor - Haberler

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Çarşı ve mahalle bekçileri gece uygulamalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çarşı ve mahalle bekçileri gece uygulamalarını sürdürüyor

Adıyaman'da görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri devriye ve uygulamalara devam ediyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri devriye ve uygulamalara devam ediyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri genel asayiş ve kamu düzeni ile mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde Mart ayı boyunca yaptıkları uygulamaların rakamları paylaşıldı.

Bekçiler 4 bin 215 şahsın GBT sorgusu, 224 araç ve 12 iş yerinin kontrolünü yaptı. Çalışmalarda 12 aranan şahıs yakalanırken, 2 kayıp şahıs bulundu. Bir adet trafikten men edilen araç alınırken, 2 adet av tüfeği ve 2 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ve yapılan sorgulamalar neticesinde sorumlu şahıslar gerekli mercilere teslim edildi. - ADIYAMAN

Çarşı ve mahalle bekçileri gece uygulamalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Asayiş, Kamu, 3. Sayfa, Haberler

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