Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı

Kayseri'de çarşı mahalle bekçileri, yapılan uygulamalar ile suça geçit vermiyor.

Kayseri'de çarşı mahalle bekçileri, yapılan uygulamalar ile suça geçit vermiyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı mahalle bekçileri tarafından 10 - 20 Temmuz tarihleri arasında meydana gelebilecek hırsızlık olaylarını önlemek amacı ile 24 ayrı uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda 11 bin 230 kişi ve 3 bin 542 araç sorgulanırken, 556 kamu kurum ve kuruluşu, 280 metruk bina, 715 bağ evi ve 184 taksi durağı kontrol edildi.

Uygulamalarda 15 hırsızlık şüphelisi, aranması bulunan 62 şahıs ile 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet hacizli otomobil ile 6 çalıntı motosiklet yakalanırken, şüphelilerde bulunan 49 bin TL değerinde malzeme, sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title