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Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 230 Gram Esrar Ele Geçirildi

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3. Sayfa Haberleri

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Suç Araştırma Timi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldığı İ.D.'nin evine operasyon yaptı. Evde yapılan aramalarda, 1 kilo 230 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili İ.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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