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Çarşamba'da uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

Çarşamba'da uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da bir eve yapılan operasyonunda metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da bir eve yapılan operasyonunda metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçvesinde Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen D.K. isimli şüphelinin evine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 2 gram metamfetamin, yaklaşık 1 gram esrar, 1 adet hassas terazi, bir miktar para ve şüpheliye ait cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli D.K. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

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