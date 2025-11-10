Keşan'da Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki araçta, çarşaflara sarılmış halde uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde park halindeki araçtan şüphelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta inceleme yaptı. Yapılan incelemede, çarşafların içerisine gizlenmiş 695,80 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü G.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE