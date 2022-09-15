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Çarşaf giyerek kadın kılığına giren hırsız motosikleti böyle çaldı

3. Sayfa Haberleri

Çarşaf giyerek kadın kılığına giren hırsız motosikleti böyle çaldı

Çarşaf giyerek kadın kılığına giren hırsız motosikleti böyle çaldı Kadın kılığına girip motosiklet çalan şahıs tutuklandı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çarşaf giyerek kadın kılığına giren bir şahıs motosiklet çaldı.

Çarşaf giyerek kadın kılığına giren hırsız motosikleti böyle çaldı

Kadın kılığına girip motosiklet çalan şahıs tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çarşaf giyerek kadın kılığına giren bir şahıs motosiklet çaldı. Polisin saatler süren güvenlik kamera incelemesi ardından yakaladığı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Bolvadin ilçesi Emrullah Mahallesi Hamza Usta sokakta meydana geldi. Sabaha karşı yaşanan olayda, motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler çarşaf giyen bir kişinin sokakta dolaştığını fark etti. Ardından şahsın motosikleti sürükleyerek götürdüğün gören ekipler sonrasında ise şüphelinin kadın değil erkek olduğunu belirledi. Ardından farklı bölgelerdeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler şahsın kimliğinin S.C.K., olduğunu tespit etti. Sonrasında düzenlenen operasyonda şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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