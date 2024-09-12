Çarptığı gencin ölümüne sebep olan sürücü yakalandı

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, kazanın ardından ağır yaralı genci ve aracını bırakıp kaçan sürücü yakalandı.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Resul Ahmet Yılmaz'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BDH 092 plakalı hafif ticari araç çarptı. Talihsiz genç çarpmanın etkisiyle yola düşerek ağır yaralanırken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı genç ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Resul Ahmet Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından gencin yerde sürüklenmesi ve sürücünün aracından inip kaçması da görüntülere yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden ekipler, Z.K.'yı (27) düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ