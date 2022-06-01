Çarptığı 2 öğrencinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı - Haberler

Uşak'ta iki üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü mahkemece tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, bir benzinlikte alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer (23) ve Sanat Tarihi 3. sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu'ya (25), Hüseyin Kaya (28) kontrolündeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 öğrenci savrulurken Hüseyin Kaya'nın da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Taklalar atan araç, benzinlikte park halinde bekleyen tırlara çarparak durabildi. İhbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 öğrenci de olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Hüseyin Kaya da ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca araç sürücüsü Hüseyin Kaya'nın da aracı yüksek hızla kullandığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kan testinde 1.44 promil alkollü olduğu tespit edilen Kaya, bugün hastaneden taburcu olarak adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaya, kırık ayağı nedeniyle adliye merdivenlerini, çevredeki vatandaşlar ve yakınlarının yardımıyla çıktı. Ayrıca Kaya'nın verdiği ifadede yüksek hızlı olduğunu reddettiği, önüne bir karartı çıktığını sonrasında ise gözünün hastanede açtığını söylediği öğrenildi.

(Köksal Kılınç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa