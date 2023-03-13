Çarptı, kaçtı: 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Rıfat Ayaydın Caddesi Güneş Evi Parkı mevkiinde seyir halinde olan 48 EM 941 plakalı araç ile 48 AG 118 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası 48 EM 941 plakalı araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Trafik ekipleri aracı park halinde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada G.D. isimli kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü olan eşi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. - MUĞLA