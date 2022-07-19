Çarpmanın şiddetiyle parçalanan motosiklet sürücüsü, kask sayesinde hayata tutundu Çarpmanın şiddetiyle parçalanan motosiklet sürücüsü, kask sayesinde hayata tutundu Manavgat'ta motosiklet park halindeki otomobile arkadan çarptı Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobile arkadan çarparak parçalanan motosikletin sürücüsü, başındaki kask sayesinde hayata tutundu. Çarpmanın şiddetiyle parçalanan motosiklet sürücüsü, kask sayesinde hayata tutundu Manavgat'ta motosiklet park halindeki otomobile arkadan çarptı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobile arkadan çarparak parçalanan motosikletin sürücüsü, başındaki kask sayesinde hayata tutundu. Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Gençlik Merkezi istikametinden gelip Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Murat Bozduman'ın kullandığı 31 AIG 114 plakalı motosiklet, yolun sağında park halindeki 34 LK 9506 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle parçalara ayrılan motosikletin sürücüsü Murat Bozduman yolda sürüklenirken, başında kask olması sayesinde başına darbe almadı. Yardımına vatandaşların koştuğu Murat Bozduman, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bozduman'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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