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Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil anne ve oğlunu ezdi: 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil anne ve oğlunu ezdi: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde başka bir aracın çarpması sonucu savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen anne ve oğluna çarptı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde başka bir aracın çarpması sonucu savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen anne ve oğluna çarptı. 3'ü ağır 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Göktürk Caddesi ile Devlet Hatun Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Devlet Hatun Caddesi'nden gelen Harun M. yönetimdeki 46 LT 888 plakalı otomobil, Göktürk Caddesi'nden ilerleyen Abdulkadir Ş. idaresindeki 01 DT 474 plakalı otomobile çarptı. Abdulkadir Ş.'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki anne Filiz Ş. ile oğlu Berke Ş.'yi ezerek metrelerce savruldu. Diğer otomobil ise demir elektrik direğine çarparak durabildi. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza sonucunda sürücüler ile Filiz Ş., oğlu Berke Ş. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Beytullah M. ile Aydın K. yaralandı. Kaza ihbarının ardından can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen yaralılardan Berke Ş., Harun M. ve Aydın K.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobilin direğe çarpması sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Akedaş ekipleri, kopan telleri onararak yeniden elektrik verdi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler

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