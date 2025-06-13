Çarpışmayı Önlemeye Çalışırken Kendi Kazasını Yapan Motosiklet Sürücüsü Kamerada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çarpışmayı Önlemeye Çalışırken Kendi Kazasını Yapan Motosiklet Sürücüsü Kamerada
Haber Videosu

Hatay'da, karşıdan karşıya geçen motosikletliyle çarpışmayı önlemek isteyen bir motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çarpışmayı önlemek isterken kendi kaza yaptı: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da karşıdan karşıya geçen motosikletle çarpışmayı önlemek isteyen motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan motosikletliye çarpmak istemeyince dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

" Motosikletli beş,altı metre sürüklendi"

Kazayı anını anlatan Kemal Güler, " "Motosikletli beş,altı metre sürüklendi. Sonra kalkar gibi oldu, ardından yeniden baygınlık geçirdi. Olay yerine 112 ekipleri geldi ve hastaneye kaldırıldı. Motor bizden bile çıkınca, vurulmamak için frene basıldı; ancak motor kaydı. Şahıs yaralandı. Çok şükür, olayı yaralı olarak atlattı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

ABD savaşa dahil olacak mı? Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!

Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Cimbom'a bir dünya yıldızı daha
İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü

İran can damarından vuruldu! İsrail, kritik ismi öldürdü
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Okulda silahlı saldırı! Rehberlik öğretmeni hayatını kaybetti

Okulda dehşet! Tüfekle vurulan öğretmen hayatını kaybetti
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı

Faciadan sağ kurtulmayı başardı! Anlattıkları tüyler ürpertici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.