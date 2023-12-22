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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya havaya uçtu, o anlar kamerada

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün ve çarptığı yayanın havaya uçma anı kameraya yansıdı. Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Kazada yaya ve sürücü yaralandı. Kaza esnasında çarpışmanın etkisiyle yaralıların havaya uçma anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya havaya uçtu, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün ve çarptığı yayanın havaya uçma anı kameraya yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Kazada yaya ve sürücü yaralandı. Kaza esnasında çarpışmanın etkisiyle yaralıların havaya uçma anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Dörtyol Hatay Güvenlik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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